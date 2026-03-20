F6: мошенники не снизили активность в Telegram даже после замедления в РФ

Злоумышленники продолжают активно использовать мессенджер Telegram для своей деятельности, несмотря на предпринимаемые меры по его замедлению в России. К такому выводу пришли специалисты департамента киберразведки компании F6, результаты исследования которых приводит РИА Новости.
Аналитики отмечают, что среди русскоязычных сообществ активность не снижается. Преступники продолжают использовать платформу для координации, обмена данными, распространения вредоносного ПО (malware) и вербовки новых участников.
В то же время на теневых форумах фиксируются обсуждения, в которых отдельные участники выражают недовольство работой Telegram. Некоторые из них рекомендуют «коллегам» переходить на альтернативные мессенджеры для взаимодействия с потенциальными жертвами.
Эксперты отмечают, что популярность Telegram среди киберпреступников обусловлена его удобством и широким функционалом, включая использование ботов для автоматизации атак и распространения вредоносного контента.
Накануне в МВД России сообщили о новом виде мошенничества. Аферисты предлагают купить Telegram-канал с аудиторией, требуя предоплату, после чего прекращают общение. Жертвам обещают быструю окупаемость, но права администратора не передаются.