Сотрудники дорожного надзора изучили дефекты дорог Уфы

Сегодня в Уфе сотрудники дорожного надзора столичной госавтоинспекции проверяют соответствие улично-дорожной сети города нормативным требованиям.

Источник: Башинформ

Инспекторы используют специальное оборудование, измеряют глубину ям и выбоин. Дефекты дорожного покрытия фиксируются в специальном протоколе и акте выездного обследования. На основании этих документов составляются рекомендации по соблюдению требований, которые направляются в службы по благоустройству районов Уфы.

Также сотрудники отделения дорожной инспекции и организации движения проверяют интерактивную карту ямочного ремонта города на сайте администрации Уфы. Напомним, в этом сервисе любой житель может оставить заявку с приложением фотографии по недостаткам дорог. По оставленным заявкам инспектора дорожного надзора также принимают меры реагирования.

Ранее Глава Башкирии Радий Хабиров поручил министру транспорта и дорожного хозяйства республики Любови Минаковой подготовить доклад о ямочном ремонте.

В связи с началом тёплого сезона в Башкирии возобновят работу 25 асфальтобетонных заводов.