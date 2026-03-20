Семикратный чемпион Украины по картингу готовит бойцов ВС РФ к мотоштурмам

Семикратный чемпион Украины по картингу учит бойцов ВС РФ тактике ведения боя на мотоциклах в зоне СВО. Об этом в пятницу, 20 марта, рассказал боец группировки войск «Южная» с позывным Механ.
По словам военного, мотоспортом он заинтересовался еще в 11 лет. На данный момент солдат одновременно является инструктором по вождению для мотоциклистов и штурмовиком.
Боец добавил, что мотоциклы помогают не только в выполнении боевых задач. С помощью транспорта также удобно доставлять провизию.
— На мотоциклах мы «закатываемся» на позиции под Константиновкой, штурмуем и выполняем задачи, — цитирует солдата РИА Новости.
