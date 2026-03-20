Форум «Есть результат!» подвел итоги работы в Приморье

Глава региона Олег Кожемяко открыл форум и обозначил ключевые векторы дальнейшего развития территорий. За последние пять лет, как прозвучало на площадке, в округах удалось добиться заметных изменений. В самом Арсеньеве благоустроили 48 дворов, реконструировали парк «Восток», а также ввели более 21,5 тысячи квадратных метров жилья, включая арендный дом на 220 квартир.
Серьезные преобразования произошли и в других муниципалитетах. В Яковлевском округе капитально отремонтировали Дом культуры и лыжную базу, создали молодёжные центры и медиастудию «Радио Лотос», построили водовод протяжённостью почти 6 километров. В Чугуевском округе появился современный физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, обновлены школы и открыты центры «Точка роста». Анучинский округ за это время стал одной из точек развития пчеловодства, где отремонтировали десятки километров дорог, построили медицинские объекты и обновили культурные учреждения.
Отдельный акцент был сделан на задачах будущего. По словам губернатора, в приоритете остаются дороги, здравоохранение, образование и кадровая политика. Продолжится и строительство арендного жилья для молодых специалистов. Предполагается комплексное развитие общественных пространств, поддержка территориального самоуправления и инициативного бюджетирования с участием самих жителей.
В 2026 году на эти цели направят рекордные 4 миллиарда рублей. Средства пойдут на создание и обновление порядка 600 объектов, от дворов и детских площадок до коммунальной инфраструктуры.
Форум стал не только отчётной площадкой, но и местом сбора предложений для новой редакции народной программы. «Важно, чтобы сами жители, молодёжь и школьники участвовали в этих процессах, голосовали, предлагали решения и создавали ту среду, в которой хотят жить», — подчеркнул Олег Кожемяко.