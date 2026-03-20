В выходные в Красноярске ожидается весеннее потепление до +5 градусов

В предстоящие выходные в Красноярске ожидается тёплая погода с дневными плюсовыми температурами. Ночью же столбики термометров по-прежнему будут опускаться ниже нуля. По прогнозу синоптиков Гидрометцентра России, в субботу, 21 марта, днем ожидается порядка +2 °C, облачно, возможен снег с дождем. К ночи температура снизится до −1 °C. В воскресенье, 22 марта, днем столбики термометров достигнут отметки +5 °C, облачно, без осадков. Ночью около −1 °C, вероятен снег с дождём. Ожидается, что теплая погода сохранится и в начале рабочей недели. Днём температура будет колебаться в диапазоне +4…+6 °C, а ночью составит около −1 °C. В первой половине недели днём вероятен дождь.