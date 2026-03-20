Больше 47 км трамвайных путей построят в Приокском и Сормовском районах

Строительство путей в первую очередь рассматривают в направлениях «Мыза — Щербинки». Также трамвайные линии могут связать Ольгино с Новинками и жилым комплексом «Окский берег». Их общая протяженность превысит 48 километров, а поток пассажиров вырастет до 62,1 млн человек в год.