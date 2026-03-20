В Ленинском районе Красноярска проводят рейды по безопасности на водоемах

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С начала года в Ленинском районе провели 67 профилактических рейдов, цель которых — предотвратить несчастные случаи на льду и предупредить жителей об опасности выхода на водоемы.
Сотрудники администрации района совместно со спасателями раздают памятки, проводят разъяснительные беседы и напоминают о запрете выхода на лед. Опасные участки обозначены соответствующими знаками, в том числе на реках Енисей, Черёмуховка и на местном водоёме на улице Рязанской.
«Наша задача — напомнить о необходимости соблюдать правила безопасности около водоёмов. Рейды будут проводиться до конца марта. Просим всех соблюдать осторожность и не забывать, что беспечность может привести к трагедии», — отметил руководитель администрации Ленинского района Дмитрий Гурьев.
За нарушение запрета выхода на лед предусмотрен штраф в размере 3 000 рублей, напомнили в мэрии.
