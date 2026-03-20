У Соборной мечети в Петербурге тысячи верующих отмечают Ураза-байрам

В Санкт-Петербурге у Соборной мечети на станции метро «Горьковская» проходит празднование Ураза-байрама — одного из главных мусульманских праздников, знаменующего окончание поста в месяц Рамадан.

По данным корреспондента «МК в Питере» Никиты Нестерова, утром транспорт в районе проведения мероприятий оставался относительно свободным, однако к началу молитвы в центре города зафиксировано увеличение пассажиропотока. У мечети собрались тысячи верующих.

На месте можно увидеть представителей разных народов, многие пришли в национальной одежде. Верующие участвуют в коллективной праздничной молитве.

Ураза-байрам завершает месяц поста Рамадан. В этот день мусульмане посещают мечеть, совершают праздничный намаз, а затем собираются дома с близкими. Традиционно накрывается стол, на котором присутствуют сладости, мясные блюда и плов.

В период праздника особое внимание уделяется соблюдению норм поведения: принято избегать конфликтов, проявлять уважение к окружающим и посвящать время общению с семьёй и духовным практикам.