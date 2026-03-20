Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аксенов поздравил мусульман Крыма с праздником Ураза-байрам

Мусульманская община вносит достойный вклад в поддержание мира и согласия в Крыму.

Источник: Комсомольская правда

Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам, который отмечает конец священного месяца Рамадан и символизирует такие вечные ценности, как добро, милосердие и стремление к духовной чистоте.

Глава республики подчеркнул, что крымчане бережно относятся к вере и традициям всех народов. Мусульманская община способствует укреплению мира и согласия в регионе, реализуя значимые проекты в области благотворительности, духовного просвещения и патриотического воспитания.

«Сотрудничество Духовного управления мусульман Крыма и Севастополя и светской власти приносит добрые плоды. В этот праздничный день желаю всем крымчанам здоровья, благополучия, духовной радости и счастья!» — написал Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

