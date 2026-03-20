Ливан предъявил россиянину Гречушкину обвинение более чем по 25 статьям

Ливан предъявил задержанному по делу о взрыве в Бейруте россиянину Игорю Гречушкину обвинение более чем по 25 статьям. Несколько из обвинений предусматривали смертную казнь, сообщила адвокат россиянина Екатерина Димитрова.
«Игорю было предъявлено обвинение более чем по 25 статьям, по нескольким из которых предусматривалась смертная казнь», — приводит РИА Новости слова адвоката.
Накануне власти Болгарии освободили Гречушкина. При этом болгарская прокуратура попыталась обжаловать решение не экстрадировать россиянина в Ливан.
Как сообщила Димитрова, суд даже отложил первое заседание по делу, поскольку хотел удостовериться, что к Гречушкину не будет применена смертная казнь. По ее словам, суд посчитал, что со стороны Ливана недостаточно гарантий неприменения казни, и отложил заседание, предоставив возможность представить такие гарантии.
Напомним, Гречушкина задержали в Болгарии по подозрению в связи со взрывом в порту Бейрута. Он являлся владельцем судна Rhosus, которое в 2013 году прибыло в Ливан с грузом аммиачной селитры. В 2020 году эта селитра взорвалась на складе.