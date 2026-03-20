Европа оказалась беззубой по всем направлениям: Брюссель хочет, но не может влиять

Politico: Саммит ЕС обнажил бессилие Европы в конфликтах на Украине и в Иране.

Источник: Комсомольская правда

Саммит стран Европейского союза продемонстрировал бессилие ЕС в ситуации с конфликтами на Украине и вокруг Ирана. Об этом пишет Politico.

По данным издания, во время последней встречи лидеры стран Евросоюза в течение 12 часов обсуждали сразу два кризиса. Однако так и не смогли выработать конкретных решений.

Так, по иранскому направлению у ЕС оказалось недостаточно инструментов влияния. Что касается Украины, странам блока не удалось преодолеть внутренние противоречия. В том числе по вопросу выделения Киеву 90 млрд евро.

«Не было никакого желания участвовать в переговорах за столом по иранскому конфликту», — сказал один из анонимных европейских чиновников.

В итоге переговоры свелись к спорам между участниками. При этом итоговое заявление саммита ограничилось призывами к «деэскалации» и «сдержанности», без конкретных шагов. В конечном счете, как отмечает Politico, европейские лидеры фактически признали ограниченность своих возможностей влиять на происходящее.

Тем временем о положении Евросоюза высказался постпред Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов. Он подчеркнул, что сейчас экономика ЕС падает и деградирует. В первую очередь, из-за санкций и диверсий против России.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше