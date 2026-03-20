По данным издания, во время последней встречи лидеры стран Евросоюза в течение 12 часов обсуждали сразу два кризиса. Однако так и не смогли выработать конкретных решений.
Так, по иранскому направлению у ЕС оказалось недостаточно инструментов влияния. Что касается Украины, странам блока не удалось преодолеть внутренние противоречия. В том числе по вопросу выделения Киеву 90 млрд евро.
«Не было никакого желания участвовать в переговорах за столом по иранскому конфликту», — сказал один из анонимных европейских чиновников.
В итоге переговоры свелись к спорам между участниками. При этом итоговое заявление саммита ограничилось призывами к «деэскалации» и «сдержанности», без конкретных шагов. В конечном счете, как отмечает Politico, европейские лидеры фактически признали ограниченность своих возможностей влиять на происходящее.
Тем временем о положении Евросоюза высказался постпред Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов. Он подчеркнул, что сейчас экономика ЕС падает и деградирует. В первую очередь, из-за санкций и диверсий против России.