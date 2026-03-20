Красноярские фтизиатры используют искусственный интеллект для раннего выявления туберкулёза

«В 2026 году все флюорографические цифровые установки в крае оснащены модулями и программным обеспечением для автоматической передачи снимков органов грудной клетки в региональную систему медицинских телекоммуникаций, где искусственный интеллект проводит их анализ и, выявив, а точнее сказать — “заподозрив” патологию, передает информацию рентгенологам краевого противотуберкулезного диспансера. Задача программы — указать врачу на изменения, выявленные при исследовании. В свою очередь рентгенологи и фтизиатры диспансера оперативно в течение одного дня проводят консультацию и выносят заключение о необходимости дополнительной диагностики и осмотра специалистов», — рассказали в региональном Минздраве.