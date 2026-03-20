Красноярские фтизиатры используют искусственный интеллект для раннего выявления туберкулёза

В Красноярском крае реализуется уникальный проект по созданию скринингового центра для раннего выявления туберкулеза с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
«В 2026 году все флюорографические цифровые установки в крае оснащены модулями и программным обеспечением для автоматической передачи снимков органов грудной клетки в региональную систему медицинских телекоммуникаций, где искусственный интеллект проводит их анализ и, выявив, а точнее сказать — “заподозрив” патологию, передает информацию рентгенологам краевого противотуберкулезного диспансера. Задача программы — указать врачу на изменения, выявленные при исследовании. В свою очередь рентгенологи и фтизиатры диспансера оперативно в течение одного дня проводят консультацию и выносят заключение о необходимости дополнительной диагностики и осмотра специалистов», — рассказали в региональном Минздраве.
Сервис позволяет врачам идентифицировать пациента, получить информацию в каком медицинском учреждении края сделан снимок, а также к какой поликлинике прикреплен данный пациент. Извещение о результатах исследования и рекомендация срочно пройти консультацию поступает в личный кабинет пациента на портале Госуслуг, а также дублируется его участковому терапевту для дополнительного оповещения по телефону.
С начала 2026 года с использованием системы выявлено 23 человека с подозрением на различные заболевания органов грудной клетки. Всем пациентам назначены дополнительные исследования и консультации врачей. Диагностирован один случай туберкулеза и уже начато лечение. Семи пациентам рекомендовано обратиться в другие специализированные клиники для постановки и уточнения диагноза.
Красноярские фтизиатры первыми в России стали системно использовать искусственный интеллект в выявлении туберкулеза, в качестве инструмента, который позволяет выйти на новый уровень эффективности.
Проект разработали и реализовали министерство здравоохранения края, Красноярский краевой медицинский информационно-аналитический центр и Красноярский краевой противотуберкулезный диспансер № 1 совместно с платформой для дистанционного анализа лучевых исследований с помощью сервисов искусственного интеллекта «МосМедИИ».
