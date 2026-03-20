Мэр Краснодара Евгений Наумов поздравил мусульман с Ураза-байрамом

Евгений Наумов поздравил мусульман Краснодара с праздником Ураза-байрам.

Источник: Комсомольская правда

Глава Краснодара Евгений Наумов обратился к мусульманам краевой столицы с поздравлением по случаю завершения священного месяца Рамадан и наступления светлого праздника Ураза-байрам.

«Этот день символизирует духовное очищение, милосердие и заботу о ближнем — ценности, которые близки и понятны людям всех вероисповеданий, — написал в своем телеграм-канале Наумов. — Желаю, чтобы в ваших домах всегда были мир, тепло и благополучие».

Мэр города также выразил надежду, что праздник послужит укреплению взаимопонимания между представителями различных национальностей, напомнит о важности добрососедства и взаимного уважения в многонациональном Краснодаре.

«С благословенным праздником Ураза-байрам!» — поздравил мусульман мэр.