В МВД предупредили о мошеннической рассылке от имени портала mos.ru

Мошенники рассылают сообщения о попытке входа в учетные записи портала mos.ru и предлагают пользователям срочно перезвонить якобы в техническую поддержку. Об этом сообщили в МВД России.
В действительности на указанный номер отвечают не сотрудники техподдержки, а преступники, подчеркнули в управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.
В ведомстве предупредили, что такие звонки и сообщения могут использоваться для кражи личных данных или доступа к аккаунту. Пользователям рекомендовали не реагировать на указанные номера и не передавать никакой информации посторонним.
Для проверки любых уведомлений о безопасности учетной записи в МВД посоветовали пользоваться только официальными сайтами и приложениями. При возникновении сомнений следует обращаться к официальной службе поддержки портала через проверенные каналы связи, передает Telegram-канал киберполиции.
Ранее 19-летняя жительница Москвы стала жертвой телефонных мошенников. Аферисты убедили девушку отдать курьерами имущество ее родителей. Москвичка передала пособникам злоумышленников деньги, драгоценности и часы. Сумма ущерба составила 106 миллионов рублей. Силовикам удалось поймать четырех подозреваемых. В их отношении завели уголовное дело.