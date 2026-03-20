WSJ: власти Саудовской Аравии ожидают роста цен на нефть до $180

Официальные лица Саудовской Аравии ожидают, что стоимость нефти может вырасти до 180 долларов за баррель, если работа Ормузского пролива не будет восстановлена до конца апреля. Об этом со ссылкой на анонимные источники сообщает издание The Wall Street Journal.
В четверг цена нефти Brent достигала 119 долларов за баррель, но затем снизилась. Эксперт по внешней политике Саудовской Аравии из Центра исследований и исламских исследований имени короля Фейсала в Эр-Рияде Умер Карим в беседе с Al Jazeera допустил, что цена может достигнуть 150 долларов за баррель в зависимости от хода войны.
«Если эти терминалы в Красном море будут атакованы, если в Красном море возникнет какое-либо препятствие, я думаю, что цена, превышающая 150, вполне возможна», — отметил Карим, добавив, что Ормузский пролив является единственной реальной связью между Европой и Азией.
Экспорт нефти из Саудовской Аравии продолжается благодаря порту Янбу на Красном море, расположенном в тысяче километров от залива. Аналитики не исключают, что порт может подвергнуться атаке.
Ранее саудовские военные заявили о падении беспилотника на НПЗ Samref.