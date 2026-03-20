В Воронеже отменили концерт рэпера Ганвеста после предписания полиции

В Воронеже отменили концерт рэпера Ганвеста (18+), который должен был пройти 20 марта в клубе Borjia, об этом сообщили в заведении.
Полиция выдала клубу предписание, в котором говорится о невозможности проведения концерта, так как в творчестве артиста содержатся призывы к употреблению наркотических веществ.
Представители исполнителя выступили с предложением перенести концерт или провести его, несмотря на возможные проверки и штрафы. Администрация клуба не согласилась.
Зрителям пообещали вернуть деньги за купленные билеты.