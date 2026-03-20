Ростовская область предложила расширить программу «Пушкинская карта». Власти Ростовской области выступили с предложением включить мультимедийный исторический парк «Россия — моя история» в федеральную программу «Пушкинская карта». Инициативу одобрил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Как сообщил вице-губернатор Андрей Фатеев, профильное министерство культуры области уже направило соответствующий запрос в федеральные структуры.
«Вопрос требует детальной проработки. Инициативу поддерживаю: это откроет доступ для ещё большего числа школьников к экспозициям парка, где действительно представлено много интересного и познавательного», — прокомментировал предложение глава региона.
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.