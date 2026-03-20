Главе управления благоустройства в Семенове назначили 9 лет колонии за взятку

Бывший начальник управления благоустройства и дорожного хозяйства в Семенове, которого ранее обвинили во взяточничестве, выслушал приговор. Об этом сообщается в сюжете программы «Кстати…».
Экс-главу задержали год назад по подозрению в получении 30 тысяч рублей от строительной организации. Следователи установили, что компания не успела вовремя закончить работы в городском сквере. Чтобы избежать внесения в реестр недобросовестных подрядчиков, представитель компании передал деньги руководителю управления.
Ранее фигурант отказался признавать свою вину. Семеновский районный суд назначил чиновнику 9 лет строгого режима со штрафом.
