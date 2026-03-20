Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Андрей Травкин покинул должность прокурора Нижегородской области

Прокуратуру региона он возглавлял с марта 2021 года.

Источник: Нижегородская правда

Андрей Травкин покинул должность прокурора Нижегородской области, которую занимал пять лет. Данные о нём убрали с сайта областной прокуратуры. Пресс-служба надзорного ведомства в регионе это не комментирует, но источник в правоохранительных органах сайту pravda-nn.ru информацию нам подтвердил.

Указ о назначении Андрея Травкина прокурором Нижегородской области был подписан президентом Владимиром Путиным 24 марта 2021 года. После вступления в должность первое интервью он дал «Нижегородской правде».

После ухода Андрея Травкина с должности обязанности прокурора региона исполняет первый заместитель Михаил Должиков.

Предположительно, Андрей Травкин займёт должность в Генеральной прокуратуре.

Андрей Травкин официально вступил в должность 12 апреля 2021 года. В отдельном интервью «Нижегородской правде» он рассказал о планах на будущую работу.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что на 74‑м году жизни скончался председатель Совета ветеранов прокуратуры Нижегородской области, прокурор Нижегородской области с 1992 по 2001 годы Александр Федотов.