Андрей Травкин покинул должность прокурора Нижегородской области, которую занимал пять лет. Данные о нём убрали с сайта областной прокуратуры. Пресс-служба надзорного ведомства в регионе это не комментирует, но источник в правоохранительных органах сайту pravda-nn.ru информацию нам подтвердил.
Указ о назначении Андрея Травкина прокурором Нижегородской области был подписан президентом Владимиром Путиным 24 марта 2021 года. После вступления в должность первое интервью он дал «Нижегородской правде».
После ухода Андрея Травкина с должности обязанности прокурора региона исполняет первый заместитель Михаил Должиков.
Предположительно, Андрей Травкин займёт должность в Генеральной прокуратуре.
Андрей Травкин официально вступил в должность 12 апреля 2021 года. В отдельном интервью «Нижегородской правде» он рассказал о планах на будущую работу.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что на 74‑м году жизни скончался председатель Совета ветеранов прокуратуры Нижегородской области, прокурор Нижегородской области с 1992 по 2001 годы Александр Федотов.