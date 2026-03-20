МВД пояснило белорусам о полном запрете электронных сигарет

В Министерстве внутренних дел высказались о полном запрете вейпов в Беларуси, пишет sb.by.
Ранее МВД Беларуси выступало за полный запрет электронных сигарет, который уже действует в некоторых странах. Но сейчас в ведомстве рассказали о возникших нюансах.
— На данном этапе принято решение, что это не совсем целесообразно, — прокомментировал замначальника отдела по организации работы инспекций по делам несовершеннолетних управления профилактики главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Василий Демидович.
Представитель МВД обратил внимание на то, что в соседней с Беларусью России нет запрета на электронные сигареты. А между странами нет границы в классическом понимании, из-за чего не будет возможно полностью контролировать поток товаров. И-за этого возникает большой риск нелегальных поставок вейпов из России. Поэтому на данном этапе полного запрета вейпов в Беларуси пока не будет.
Ранее МАРТ заявлял, что в Беларуси не введут полный запрет электронных систем курения.
А еще участковый сказал, когда белорусам дадут штраф за курение вейпа в своем авто.
И мы писали, что таможня Беларуси сказала об изменении базы запретов и ограничений для товаров.