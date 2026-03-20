На карте Красноярского края появилась река Барангабигай

Реку Барангабигай, расположенную в Таймырском Долгано-Ненецком округе, официально внесли в Государственный каталог географических названий. Как сообщили в Росреестре Красноярского края, место на карте она получила после анализа справочных материалов.
Внесение в каталог наделяет означает, что река теперь имеет официальный статус — ее название будут использовать в документах. Кроме того, это вносит важный вклад в сохранение этнокультурного наследия.
Ранее мы писали, что на севере региона зарегистрировали озеро Бугар. Название водоема происходит от эвенкийского языка и переводится как «старая гарь».