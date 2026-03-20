Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На карте Красноярского края появилась река Барангабигай

Река Барангабигай официально внесена в Государственный каталог географических названий.

Источник: Комсомольская правда

Реку Барангабигай, расположенную в Таймырском Долгано-Ненецком округе, официально внесли в Государственный каталог географических названий. Как сообщили в Росреестре Красноярского края, место на карте она получила после анализа справочных материалов.

Внесение в каталог наделяет означает, что река теперь имеет официальный статус — ее название будут использовать в документах. Кроме того, это вносит важный вклад в сохранение этнокультурного наследия.

Ранее мы писали, что на севере региона зарегистрировали озеро Бугар. Название водоема происходит от эвенкийского языка и переводится как «старая гарь».