Куда жаловаться на снег и наледь во дворах: комментарий ГЖИ Челябинской области

В редакцию 1obl.ru из Копейска, Челябинска, Снежинска и других населенных пунктов поступают жалобы на уборку дворов. Где-то снег не чистили будто бы всю зиму, а где-то работники сгребли все в одну большую горку и оставили. Для всех челябинцев, столкнувшихся со снежными завалами, в ГЖИ разъяснили, как можно заставить управляющую компанию расчистить дворы.
Жалобы на неубранный снег поступают из разных уголков региона. Так, жители дома № 48 по улице Комсомольской в Старокамышинске рассказали, что у подъездов дворники чистят, а между домами нет. По утрам там замерзшие барханы, днем они тают и образуются большие лужи. Проход к домам затруднен, особенно для пенсионеров. А в Снежинске люди сообщают, что на улице Забабахина в прошлые выходные в снегу застряли три машины.
По вопросам расчистки придомовой территории в ГЖИ рекомендуют обращаться напрямую в управляющую компанию. Направить заявку можно через мобильное приложение «Госуслуги Дом» или письменно под регистрацию. При телефонном обращении желательно зафиксировать номер заявки. Если УК бездействует, собственники вправе пожаловаться в Госжилинспекцию. Это можно сделать через личный кабинет в ГИС ЖКХ или лично с паспортом по адресу: Челябинск, улица Калинина, 7.
А вот жительница Советского района Челябинска сообщила в нашу редакцию, что у дома № 161 по улице Свободы расчистили стоянку, а весь снег сгребли на газон, где люди гуляют с собаками. Челябинцам с их питомцами тяжело пробираться мимо грязной снежной горы, но гулять с животными больше негде — в других частях двора детская площадка и еще одна стоянка, а на улице — благоустроенная пешеходная зона, куда выводить собак даже как-то стыдно.
В таком случае ситуация сложнее. Как рассказали в ГЖИ, вывоз снега, убранного с придомовых территорий, не входит в минимальный перечень работ, которые обязаны выполнять управляющие организации. Собранный во дворах снег разрешено складировать на газонах и свободных территориях при условии сохранения зеленых насаждений и обеспечения проезда. Запрещено складировать его на детских и спортивных площадках.
«Управляющая организация обязана вывозить снег в том случае, если договор управления конкретного многоквартирного дома предусматривает этот вид работ. Тогда при бездействии УК собственники также обращаются в компанию с заявкой, а в случае отсутствия реакции на заявку — в ГЖИ», — сообщили в Госжилинспекции.
Если договор не включает вывоз снега, но жители считают его необходимым, они могут провести общее собрание, принять соответствующее решение и определить источник финансирования данных работ.
Это что касается снежных куч во дворах. Также немало жалоб на улицы. Сейчас местные администрации публикуют графики уборок снега, просят убрать машины. Пока не все сельские дороги и проезды охвачены, но работа продолжается.