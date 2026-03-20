В школе № 72 Красноярска открыли экспозицию в память об участниках СВО

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В школе № 72 Октябрьского района Красноярска открылась информационно-патриотическая экспозиция, посвященная участникам специальной военной операции.
Стенд объединяет фотографии и истории героев-земляков, рассказывая об их судьбах и воинском пути. В церемонии открытия приняли участие родственники военнослужащих, ученики и педагоги.
Одной из участниц создания экспозиции стала Галина Ариничева — мать выпускника школы Александра Долгушина. Она передала для стенда семейные фотографии и материалы о сыне. Александр погиб при выполнении воинского долга в Курской области и был посмертно награжден медалью Суворова.
Инициатива по увековечению памяти бойца была озвучена его матерью в ходе прямой линии Губернатора Красноярского края Михаила Котюкова.
Как отмечают в школе, новая экспозиция станет частью воспитательной работы и поможет сохранить память о земляках, исполнивших воинский долг.