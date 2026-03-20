Некоторым предпринимателям спишут пени и штрафы в Алматы

Как сообщила на брифинге в РСК и. о. руководителя управления по работе с задолженностью Департамента государственных доходов Алматы Аида Омарова, мера коснется субъектов микро- и малого предпринимательства. Им спишут пени и штрафы при условии полного погашения основной налоговой задолженности.
По ее словам, соответствующие правила распространяются на налогоплательщиков, имеющих задолженность по состоянию на 1 января 2026 года. Документ предусматривает списание пеней, начисленных на сумму недоимки, а также штрафов за налоговые правонарушения, числящихся в лицевых счетах предпринимателей.
Кроме того, под списание подпадают пени и штрафы в случае полного исполнения налоговых обязательств до 1 апреля 2026 года, а также штрафы за деятельность без постановки на учет по НДС за операции, совершенные до 1 января 2026 года. Ключевым условием является полное погашение основной суммы налоговой задолженности в период с 1 января по 31 марта 2026 года.
При этом списанию подлежат только пени и штрафы — основная сумма налогов обязательна к уплате. Списание будет проводиться по итогам инвентаризации лицевых счетов специальной комиссией.
Как отметила Аида Омарова, реализация данной меры позволит снизить долговую нагрузку на бизнес и создать условия для его дальнейшего развития.