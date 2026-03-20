На Дону по подозрению в хищении денег задержали начальника почтового отделения

Начальника почтового отделения в Волгодонске отправили под домашний арест.

Источник: Комсомольская правда

В Волгодонске отправили под домашний арест начальника отделения почтовой связи. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Жительница Волгодонска подозревается в том, что, используя свое служебное положение, похитила 364 тысяч 900 рублей в период с августа по сентябрь 2025 года. Тем самым она причинила ущерб УФПС России по Ростовской области.

Подозреваемая была задержана. Постановлением Волгодонского районного от 18 марта ей была назначена мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 17 мая включительно.

