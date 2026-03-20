Макаревич* не успел сбежать из Израиля: остался без концертов и прячется под лестницей

Как отмечается в публикации, изначально у артиста были запланированы несколько концертов. В том числе на Кипре, где музыкант планировал выступить 3 марта. Однако после начала конфликта на Ближнем Востоке и регулярных обстрелов Израиля «шоу» пришлось перенести на ноябрь. Попутно сорвались и другие поездки, отменились выходы на светские мероприятия.
Однако вскоре положение Макаревича* оказалось еще плачевнее. Так, он застрял между Тель-Авивом и Хайфой, оказавшись в месте, куда наиболее часто прилетают ракеты и беспилотники со стороны Ирана.
«Почти все время он с семьёй прячется в бомбоубежище, а если не успевает до него добежать — под лестницей в собственном доме», — утверждает SHOT.
Немногим ранее о сбежавших в Израиль российских артистах высказались в Посольстве РФ. Там подчеркнули, что никто из них за помощью на фоне конфликта на Ближнем Востоке не обращался. Соответствующим образом не поступали ни Андрей Макаревич*, ни Максим Галкин*, ни Семен Слепаков*.
* — Физлицо, признанное Минюстом иностранным агентом в РФ.