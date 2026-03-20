«Мусорную реформу» решили провести в Нижегородской области

Напомним, что в Нижнем Новгороде местные жители отмечают серьезные проблемы с вывозом мусора. Региональный оператор подолгу не вывозил отходы из дворов, хотя люди исправно платили за услугу. По словам оператора, причиной стали снежные завалы, из-за которых мусровозы не могут проехать, однако отходы не вывозились и в местах с чищенными дорогами.