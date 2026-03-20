«Мусорную реформу» решили провести в Нижегородской области

Государственная Дума готовится к рассмотрению во втором чтении законопроекта, призванного устранить пробелы в регулировании создания и обслуживания мусорных площадок, установленных Федеральным законом «Об отходах производства и потребления». Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.
Неудовлетворительное состояние контейнерных зон регулярно вызывает справедливую критику со стороны граждан по всей стране, и Нижегородская область не является исключением.
В настоящее время ответственность за поддержание чистоты на площадках накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) возложена на местные органы самоуправления. Однако, за редкими исключениями, муниципалитеты не располагают достаточными финансовыми ресурсами для обеспечения необходимого количества площадок и контейнеров, а также для их уборки.
Разрабатываемый законопроект предоставляет региональным органам власти возможность решить данную проблему путем передачи функций по организации и поддержанию мусорных площадок региональным операторам.
После принятия закона каждый субъект РФ сможет самостоятельно выбрать один из следующих вариантов:
Органы местного самоуправления продолжат заниматься созданием и содержанием площадок.
Муниципалитетам будет оказана финансовая поддержка из региональных бюджетов в виде субсидий.
Соответствующие обязанности будут возложены на регионального оператора.
В последнем случае потребуется заключение трехстороннего соглашения между муниципалитетом, региональным органом власти и региональным оператором.
Депутат Госдумы от Нижегородской области Юрий Станкевич отметил, что жалобы на состояние мусорных площадок поступают постоянно, особенно в зимний период из-за затрудненного подъезда спецтехники. Он подчеркнул, что чистота у контейнеров напрямую влияет на восприятие эффективности «мусорной реформы» в целом.
По словам депутата, законопроект предоставит регионам эффективный механизм для окончательного решения проблемы содержания и чистоты мусорных площадок, прекратив постоянное перекладывание ответственности.
Напомним, что в Нижнем Новгороде местные жители отмечают серьезные проблемы с вывозом мусора. Региональный оператор подолгу не вывозил отходы из дворов, хотя люди исправно платили за услугу. По словам оператора, причиной стали снежные завалы, из-за которых мусровозы не могут проехать, однако отходы не вывозились и в местах с чищенными дорогами.
Ранее в Нижегородской области решили провести инвентаризацию контейнерных площадок.