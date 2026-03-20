«У людей будто бы отсутствует чувство страха»: волгоградцев предупреждают о смертельной опасности весенней рыбалки

— На разных участках водоема толщина льда всегда отличается друг от друга. Это зависит и от течения, и от притока грунтовых вод, и от температуры воздуха, — объясняют спасатели. — В местах с очень быстрым течением полыньи образуются даже во время ледостава. А во время активного таяния снега талые воды спешат в реки и ерики, вызывая рост температуры воды и увеличивая скорость течения, что приводит не только к таянию льда, но и к появлению на нем разрывов и трещин. Бытует мнение, что при сохранении температуры воздуха выше 0 градусов дольше трех дней покрытие на 25% теряет свою прочность — речь в этом случае идет именно о прочности, а не о толщине. Поэтому с приходом тепла выход на водоем небезопасен даже при обманчиво приемлемой толщине льда.