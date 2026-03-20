Священник Береговой назвал настоящий грех Страстной седмицы

В период Страстной седмицы, которая в 2026 году продлится с 6 по 11 апреля, важно не оправдывать свои грехи. Об этом в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал священник Владислав Береговой. Он поделился своими мыслями о том, как правильно провести это время православному христианину.
По словам отца Владислава, не стоит беспокоиться о том, что Бог может негативно отнестись к употреблению определённых продуктов.
«Успокойтесь, гастрономической инквизиции с Еленой Летучей в раю нет. Единственное нарушение, которое точно не будет прощено — это ваша уверенность в том, что вы имеете полное право оправдать свой греховный поступок и даже не считать его таковым. Нет прощения тому, кто его не просит. Не исцеляется тот, кто не идёт к врачу», — объяснил священник.
Он также подчеркнул, что Бог не прощает лишь одного — когда человек закрывает перед Ним дверь своей души. По его словам, эта дверь закрывается не из-за какой-то еды, а из-за гордости, злобы и нежелания мириться с окружающими. Если вы на Страстной неделе поругались с близкими и решили, что они должны первыми идти на примирение, это гораздо серьёзнее, чем использование запрещённых продуктов, предупредил батюшка.
Отец Владислав рекомендовал во время Страстной седмицы стремиться к тишине — главному звуку этих дней. Отключите телевизор с его бесконечными ток-шоу, где люди кричат друг на друга, и просто помолчите. Вы удивитесь, сколько шума может быть внутри вас самих, посоветовал священник.
Также он отметил важность посещения храма. Особенно рекомендуется быть на выносе Плащаницы в пятницу вечером и на службе чтения 12 Евангелий в четверг вечером. Это особенная служба, где читаются 12 отрывков из всех четырёх Евангелий, рассказывающих о пути Христа от Тайной Вечери до Его погребения.
«Зайдите хотя бы на полчаса. Постойте. Посмотрите на Христа. Он ведь всё это терпел ради вас. Неужели вы не потерпите полчаса ради Него» — сказал батюшка.
Береговой подчеркнул, что православным христианам не стоит беспокоиться о еде во время поста. Главное — понять, что Бог — это любовь.
«Любовь долготерпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, радуется истине; всё покрывает, всему верит, всего надеется, всё переносит. И если вы к Пасхе перестанете раздражаться на хамов в очереди и на близких, которые вас бесят, — считайте, пост удался. А остальное приложится», — заключил священник.