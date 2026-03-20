На маркетплейсах продают саженцы сгенерированных нейросетями растений

На маркетплейсах появились объявления о продаже фантастических растений, созданных искусственным интеллектом.
Яркие картинки с черной клубникой, гигантскими орехами и гибридами малины с клубникой привлекают доверчивых садоводов. В некоторых случаях продавцы создают нереалистичные фото существующих сортов, однако нередки случаи, когда в продаже оказываются несуществующие растения.
Как пишет «Вестник Сургутского района», покупатели массово оставляют гневные отзывы. Одни получают кусты вместо огромных деревьев, другие жалуются, что вместо саженцев приходят мертвые ветки.
Заместитель председателя Всемирного русского народного собора Михаил Иванов предложил обязать площадки маркировать ИИ-изображения и запретить использовать сгенерированные картинки для продажи семян. По его мнению, допустимы только реальные фото, а ответственность за ложную информацию должна быть усилена.
Садоводам советуют покупать семена только у сертифицированных продавцов и проверять сорта по Государственному реестру селекционных достижений.
