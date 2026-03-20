Коршунов: подготовка международников основана на сочетании традиций с инновациями

«Международник и регионовед — это человек, глубоко погружённый в язык, историю и культуру той или иной страны. В современном мире активно развиваются международные проекты, интенсифицируются экономические связи между государствами, цифровизация играет более значимую роль», — заявил в беседе с корреспондентом ИА «Время Н» начальник управления по научно-исследовательской деятельности, заведующий кафедрой международных отношений и зарубежного регионоведения НГЛУ имени Н. А. Добролюбова Дмитрий Коршунов.
По его словам, подготовка дипломатов и регионоведов в вузе основана на сочетании традиций с инновациями.
«Мы дополняем учебный процесс современными проектными моделями, — пояснил Коршунов. — Умение создавать международный проект и управлять им позволит будущим специалистам более эффективно подходить к решению сложных международных проблем, несомненно сделает их более востребованными специалистами». «С гордостью могу сказать, что на сегодняшний день выпускники Высшей школы международных отношений и мировой политики НГЛУ востребованы на государственной службе, на дипломатическом поприще, успешно работают в международном бизнесе и укрепляют культурно-гуманитарные связи с зарубежными партнерами», — добавил он.
