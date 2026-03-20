Чехов на нижегородской сцене: в драмтеатре показали новый спектакль «Супруга»

Премьера спектакля по рассказам А. П. Чехова «Супруга» в постановке режиссера Анатолия Праудина (Санкт-Петербург) состоялась в Нижегородском государственном академическом театре драмы им. М. Горького в четверг, 19 марта.
В драмтеатре это вторая премьера 228-го сезона. По словам режиссера, лауреата Государственной премии РФ Анатолия Праудина, изначально планировалось воплотить на сцене чеховский рассказ «Супруга».
«Но я решил за основу постановки взять еще два рассказа Чехова “Пьяные” и “О том, как я в законный брак вступил”, таким образом поместить глав трех семейств “в одну лодку”. В ходе спектакля они раскрывают друг другу тайны брачной жизни, герои ищут ответы на извечные вопросы: “кто виноват?” и “что делать?”», — пояснил он. «Фабрикант Фролов, подозревая жену и весь мир в корысти, чудит и куролесит в кабаке. Ему вторит доктор-хирург Николай Евграфович, красавица-супруга которого влюбилась в молодого повесу. Мужское исповедальное трио завершает адвокат Альмер, удивительная история женитьбы которого дает надежду будущим искателям “семейного счастия”», — говорится в аннотации к спектаклю «Супруга».
Создатели нового спектакля постарались погрузиться в проблему несчастливого брака, затронутую Чеховым, и нащупать ответ на вопрос, как же все-таки стать счастливым. Режиссер Праудин считает, что брак — это огромный труд обоих супругов.
«Господь Бог требует от нас любви к ближнему. Любовь дает силу прощать, но наша гордость часто мешает разрешать семейные конфликты. Брак — не сладкая сказка: он требует ежедневного преодоления трудностей. И если спустя 25 лет жена захочет обнять вас за плечи и поцеловать в лысину — как Зоя Андреевна, жена адвоката Альмера у Чехова, — это и есть настоящее счастье и подлинная любовь», — подчеркнул он.
На сцене чеховская интонация звучит иронично и драматично одновременно. Однако сценография спектакля вызвала неоднозначную реакцию. Часть зрителей отметила ее чрезмерную «чеховскость»: задворки МХТ, чайки на занавесе и театральные афиши считывались мгновенно и мешали сосредоточиться на личных историях персонажей. В то же время другая часть публики высоко оценила такое художественное решение — оно произвело на них сильное впечатление.
Световое решение выдержано в темных тонах — практически все действие проходит в полумраке. По словам художника по свету Натальи Кузнецовой, это соответствует задумке: сюжет разворачивается ночью в увеселительном заведении.
«Кроме того, перед спектаклем и в антракте за кулисами включается дежурный свет — так создается эффект “театра в театре”. В третьей части постановки освещение становится ярче, что продиктовано развитием сюжета», — рассказала она. «Действительно, третья часть потребовала нового языка и формы — ведь она счастливая. Как режиссер, я через свои спектакли всегда стремлюсь предостеречь молодежь: в жизни повсюду подстерегают опасности — даже в чем‑то на первый взгляд безобидном, например, в изящной ножке женщины или в белой шляпе привлекательного юноши, — все это может привести к катастрофе. Не случайно последняя часть спектакля получилась такой вертепной. Важно внимательно прислушиваться к божьим указаниям и благодарить Господа за то, что порой он поступает так, как нам нужно, а не так, как мы хотим», — отметил Анатолий Праудин. «Анатолий Праудин предложил нам неожиданное решение — другого Чехова. Мы пошли на этот творческий риск, и, на мой взгляд, он оправдан. Актеры блестяще справились с задачами, поставленными режиссером. Теперь все зависит от реакции зрительного зала», — подвел итог директор театра драмы Борис Кайнов.
Ближайшие показы нового спектакля «Супруга» состоятся 31 марта, 8 и 30 апреля.
Фото афиши предоставлено Нижегородским театром драмы.
Режиссером-постановщиком выступил лауреат Государственной премии РФ Анатолий Праудин, художником-постановщиком стал лауреат премии Нижнего Новгорода и премии Нижегородской области им. А. М. Горького Борис Шлямин, художником по свету — Наталья Кузнецова, за музыкальное оформление отвечал заслуженный работник культуры РФ Михаил Хейфец.
В ролях: заслуженный артист РФ Сергей Блохин, заслуженный артист РФ Александр Сучков, заслуженная артистка РФ Ольга Берегова, артисты драмы — Наталья Кузнецова, Олег Шапков, Маргарита Баголей, Мария Фотина, Александр Мамаев, Денис Волков, Вера Фокова, Сергей Трофимов.
Начало в 18:30. Длительность: 2 часа 30 минут. Возрастное ограничение: 16+.
Напомним, театр драмы присоединится к всероссийской акции «Ночь театрального искусства» (6+) 27 марта. Он проведет открытую репетицию спектакля «Вдовий пароход» (12+).