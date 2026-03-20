Чехов на нижегородской сцене: в драмтеатре показали новый спектакль «Супруга»

«Кроме того, перед спектаклем и в антракте за кулисами включается дежурный свет — так создается эффект “театра в театре”. В третьей части постановки освещение становится ярче, что продиктовано развитием сюжета», — рассказала она. «Действительно, третья часть потребовала нового языка и формы — ведь она счастливая. Как режиссер, я через свои спектакли всегда стремлюсь предостеречь молодежь: в жизни повсюду подстерегают опасности — даже в чем‑то на первый взгляд безобидном, например, в изящной ножке женщины или в белой шляпе привлекательного юноши, — все это может привести к катастрофе. Не случайно последняя часть спектакля получилась такой вертепной. Важно внимательно прислушиваться к божьим указаниям и благодарить Господа за то, что порой он поступает так, как нам нужно, а не так, как мы хотим», — отметил Анатолий Праудин. «Анатолий Праудин предложил нам неожиданное решение — другого Чехова. Мы пошли на этот творческий риск, и, на мой взгляд, он оправдан. Актеры блестяще справились с задачами, поставленными режиссером. Теперь все зависит от реакции зрительного зала», — подвел итог директор театра драмы Борис Кайнов.