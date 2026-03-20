Вынужденный выходной: Поставщик электроэнергии сообщил об очередных отключениях света в Кишиневе — публикуем адреса

В трёх секторах столицы запланированы отключения электричества.
Публикуем список адресов.
Ботаника:
Ул. Мунчешть, 799 — с 08:40 до 16:40.
Центр:
Ул. Аурел Давид, 23, Ион Нистор, 16, Пантелеймон Халиппа, 6/10 — с 09:30 до 16:30.
Чеканы:
Ул. Джинта Латинэ, 19/6, 21, 21/1, 21/2, 21/5, 23, 48, Николае Милеску-Спэтару, 1, 1/1, ½, 2/2, ⅔, 3, 3/1, Петру Заднипру, 18 — с 13:00 до 17:00.
