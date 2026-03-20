Родителям рассказали, как увлечь детей историей

Если мы просто скажем: «Куликовская битва случилась 650 лет назад», — вряд ли ребенок нас услышит. Да, он через силу освоит информацию, может быть, даже запомнит. Но если мы погрузим его в историю с вопросами: «Какой была битва?», «Кто в ней участвовал?», «Давай посмотрим, что на них было надето, как они жили, о чем думали, о чем мечтали?», «А были ли дети?», «Как их воспитывали в ту эпоху?» — это совсем другое дело. Вот тогда и возникает тот самый остаточный интерес.