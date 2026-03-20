Деньги не нужны: звезды шоу-бизнеса раскрыли секреты счастья

— Безусловно, женщину делает счастливой любящий мужчина рядом, — говорит «Вечерней Москве» певица. — Когда он эту свою любовь демонстрирует, когда не нужно догадываться, думать, любит — не любит. Мне кажется, что это прямо глобально делает женщину счастливой. А еще когда мужчина дарит цветы, какие-то небольшие подарочки. Как бы глупо и банально это ни прозвучало, но тем не менее для женщины это счастье. Если нет мужчины, делайте сами себе подарки. Купите цветы! Это такое счастье. Для меня важно, чтобы то, что я делаю, нравилось в первую очередь мне. Не только процесс, но и результат. Да, я перфекционист. Да, я могу 100 раз переделывать одну и ту же работу. Но зато я потом довольна результатом. Очень важно разрешить себе быть счастливой. И доверять своей судьбе. Счастливые случайности не случайны: важно верить в то, что что-то невероятное может случиться в вашей жизни.