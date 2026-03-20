Деньги не нужны: звезды шоу-бизнеса раскрыли секреты счастья

20 марта во всем мире отмечают День счастья. Звезды шоу- бизнеса поделились с «Вечерней Москвой» своими секретами — как стать счастливым человеком. И деньги тут ни при чем!
Сати Казанова: посмотри по сторонам.
— Я начала уделять больше внимания радующим меня вещам. Это медитация, принятие горячих ванн, прогулки, походы в бассейн, встречи с друзьями, занятие фотосъемкой, чтение книг и прослушивание классической музыки. Плохая музыка и сериал дают быстропроходящие дешевые удовольствия. А вот хорошая литература, кино требуют от человека интеллектуальных и эмоциональных вложений. Посмотрите вокруг. Удивительными могут стать солнечные лучи и просто минутка тишины! А сколько таких минут можно набрать за день при определенном навыке? Быть счастливым целых 10 минут по дороге на работу и целых полчаса, делая уборку и замечая, как чисто становится вокруг.
Ханна: доверяйте судьбе.
— Безусловно, женщину делает счастливой любящий мужчина рядом, — говорит «Вечерней Москве» певица. — Когда он эту свою любовь демонстрирует, когда не нужно догадываться, думать, любит — не любит. Мне кажется, что это прямо глобально делает женщину счастливой. А еще когда мужчина дарит цветы, какие-то небольшие подарочки. Как бы глупо и банально это ни прозвучало, но тем не менее для женщины это счастье. Если нет мужчины, делайте сами себе подарки. Купите цветы! Это такое счастье. Для меня важно, чтобы то, что я делаю, нравилось в первую очередь мне. Не только процесс, но и результат. Да, я перфекционист. Да, я могу 100 раз переделывать одну и ту же работу. Но зато я потом довольна результатом. Очень важно разрешить себе быть счастливой. И доверять своей судьбе. Счастливые случайности не случайны: важно верить в то, что что-то невероятное может случиться в вашей жизни.
Алексей Горбашов: гармония с собой.
— Меня однажды сильно тряхнуло — накрыла неприятная болячка, и так сильно, что в какой-то момент мне начало казаться, что я не выгребу, — вспоминает гитарист группы «Мираж». — Но когда удалось выкарабкаться, я пересмотрел свое отношение ко многим вещам. Понял, что счастье — это когда ты можешь видеть солнце, слышать пение птиц, когда тебя окружают дорогие тебе люди. В том, что касается счастья, я полностью согласен с Кантом. Он пришел к выводу, что счастье — это когда ты живешь в гармонии с природой, с самим собой, совершаешь добродетельные поступки. Я бы добавил еще то, что счастье — это когда у тебя есть возможность заниматься любимым делом.
Екатерина Болдышева: простые вещи.
— Общаясь с людьми, я постоянно слышу, что они на кого-то обижены, кому-то завидуют, все время жалуются на жизнь, — говорит «Вечерней Москве» солистка группы «Мираж». — Я себе не представляю, как можно жить, нося в себе весь этот негатив. Если бы я зацикливалась на этих вещах, наверное, не смогла бы выходить на сцену. Я не коплю обиды, у меня нет поводов кому-либо завидовать, а самое главное — я люблю свою работу, и со мной рядом любимый человек. Я думаю, в этом и есть секрет счастья. Счастлив тот, кто умеет радоваться простым вещам.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Роман Цветков, психолог:
— Порой мы сами на себя накидываем проблемы, суету. Мы уделяем время работе, но у нас также есть и свободное время, которое мы можем провести с семьей, друзьями, занимаясь хобби. Не выходите за пределы тех рамок, куда вас «не зовут». Нужно обратить ракурс внимания на себя, а не на глобальные проблемы.