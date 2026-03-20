В Красноярском крае появилась новая официальная река — Барангабигай

В географическом реестре России появилось новое название — река Барангабигай. Водная артерия, расположенная на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального округа Красноярского края, официально включена в Государственный каталог географических названий.
Соответствующее решение приняло краевое управление Росреестра, завершив процедуру юридического закрепления топонима. Отныне наименование «Барангабигай» будет использоваться во всех официальных документах, включая картографические материалы, землеустроительную документацию и научные публикации.
В ведомстве подчеркнули, что присвоение статуса имеет не только административное, но и культурно-историческое значение. Легитимация исконного названия позволяет сохранить лингвистическое наследие коренных народов Севера, зафиксировать исторические особенности освоения полуострова и обеспечить преемственность в использовании традиционных топонимов.
Процедура внесения в каталог гарантирует защиту наименования от искажений и произвольной замены, что особенно важно для объектов, расположенных в труднодоступных и малонаселенных районах Арктической зоны.