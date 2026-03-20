Долгосрочные вклады 2026: почему они могут стать ловушкой и что с этим делать

17 марта экономист Михаил Беляев заявил, что сейчас россиянам невыгодно открывать долгосрочные вклады — ставки по ним ниже, чем по коротким, а банки боятся брать обязательства. Правительство же хочет, чтобы к 2030 году 40% сбережений были долгосрочными. Кто прав и где хранить деньги в 2026 году? Life.ru разбирался с цифрами и мнениями экспертов.
Что случилось: о чём на самом деле сказал экономист.
На днях экономист Михаил Беляев дал несколько комментариев на тему долгосрочных вкладов и их непопулярности у граждан России. В частности, он отметил тот момент, когда банки предлагают меньший годовой процент по долгосрочному депозиту в сравнении с краткосрочным. Вследствие чего у клиентов нет мотивации класть деньги на счёт на долгий срок, ведь проще и выгоднее положить на 2−3 месяца, а после, если ситуация будет позволять, повторить это снова. Неопределённость развития экономики страны, по мнению экономиста, также играет немалую роль в том, что граждане отдают предпочтение краткосрочным депозитам.
— Этот процент вкладчик может получать на коротком участке. Раньше было как: долгосрочные вклады — это повышенный процент, краткосрочные — это сниженный. Сейчас, поскольку все не уверены ни в чём, как раз короткие деньги на три месяца идут под повышенный процент, — говорит Михаил Беляев.
Правда ли, что долгосрочные вклады невыгодны? Цифры и факты.
И действительно, Михаил прав. Мы проанализировали предложения нескольких банков, и все они дают на вклады от года меньший процент доходности, чем, например, по депозиту на 2, 3 или 6 месяцев. А ведь раньше было совсем иначе. Банки, напротив, мотивировали вкладчиков открывать депозиты на как можно более длительный срок, предлагая за это более высокий процент. И это на самом деле неудивительно.
Сегодня ключевая ставка ЦБ составляет 15,5%, и потому банки спокойно предлагают своим клиентам вклады под 13−15%, а иногда даже 16−17% годовых, но максимум на 6 месяцев. На более долгий срок процент уже меньше — 10−13. Но почему именно так? Всё дело в прогнозах.
Эксперты считают, да и сам Центральный банк предполагает, что в течение года ключевая ставка будет снижаться. Есть информация, что уже 20 марта ЦБ снова уменьшит ставку на 50 базисных пунктов — с 15,5 до 15%. А к концу года и вовсе ожидается 10−13%, если ситуация в России и мире сильно не изменится.
На этом фоне банки и не готовы открывать клиентам депозиты под высокий процент на длительные сроки, так как, если ставка действительно снизится, они начнут терять прибыль. Так и получается, что долгосрочные вклады сегодня не выгодны ни для банков, ни для клиентов. Первые боятся потерять деньги потом, а вторые — меньше заработать на накоплениях сегодня.
Что говорят другие эксперты.
Тейк о невыгодности долгосрочных вкладов подтверждают и другие эксперты. Так, доцент кафедры «Финансовый контроль и казначейское дело» финансового факультета Финансового университета при Правительстве РФ, кандидат экономических наук Инна Черных также заявила, что в 2026 году на фоне снижения ставки ЦБ доходность вкладов будет падать.
— Подходят для консервативных инвесторов особенно краткосрочные вклады для гибкости или долгосрочные — для фиксации ставки. Однако вклады не защищают от инфляции в долгосрочной перспективе, — отметила Инна Черных.
Гендиректор УК «Финстар капитал» Лариса Арбатова тоже отмечает тенденцию снижения ставок по депозитам и, следовательно, их доходности.
— Сейчас банки предлагают доходность 12−14% годовых без риска. Для человека с небольшим капиталом это остаётся оптимальным выбором, так как гарантирует сохранение средств и стабильный доход, — говорит Лариса Арбатова.
На этом фоне эксперты прогнозируют постепенное повышение интереса инвесторов к новым видам финансовых инструментов — акциям, облигациям, золоту, доходность которых будет нарастать вслед за снижением ставок по вкладам. Поэтому лучше всего диверсифицировать свой портфель, то есть не хранить все сбережения в одном месте, например на вкладе, а распределить по нескольким наиболее доходным, например в золото, акции компаний и так далее. Об этом мы как раз и поговорим далее.
Альтернативы вкладам: куда нести деньги в 2026 году.
Так куда же можно вложить свои деньги в 2026 году и сколько заработать? Вариантов много на самом деле, но вы всегда должны отдавать себе отчёт, что некоторые инструменты несут в себе те или иные риски, и можно как приумножить свой капитал, так его и потерять, например на акциях компаний, так как ситуация на рынке меняется каждый день, и капитализация какого-то предприятия способна не только вырасти в цене, но и обрушиться. Поэтому всегда оценивайте финансовые риски!
Так что же делать с деньгами? Пошаговая инструкция.
Итак, если вы всё же настроены вложить свои сбережения, сперва нужно здраво всё проанализировать. Выбор стратегии зависит от ваших целей, сроков инвестирования, уровня готовности к рискам и других факторов. Предлагаем вам пошаговую инструкцию, как лучше всего заняться инвестированием своих накоплений.
Определите цели и сроки.
Вложение денег может быть как краткосрочным, так и долгосрочным, всё зависит от ваших целей.
Краткосрочные цели (до 1 года): создание финансовой подушки или накопление на конкретную покупку. Для этого подойдут более консервативные инструменты с быстрым доступом к средствам (например, накопительный счёт в банке).
Среднесрочные и долгосрочные цели (3−5 лет и более) позволяют рассмотреть инструменты с потенциально более высокой доходностью, но и с повышенными рисками.
Оцените свой риск-профиль.
Далее нужно для себя чётко определить, насколько вы готовы к рискам. Есть три уровня:
Консервативный — готовность к минимальным рискам и приоритетом является сохранность капитала.
Умеренный — готовность к умеренным колебаниям ради потенциально более высокой доходности.
Агрессивный — готовность к значительным колебаниям ради максимальной прибыли.
Уровень риска влияет на выбор инструментов: чем выше риск, тем выше потенциальная доходность и вероятность потерь.
Создайте финансовую подушку.
Перед тем как начать инвестировать, необходимо сформировать резерв наличных средств, который покроет 3−6 месяцев текущих расходов. Это называется «финансовой подушкой», она поможет избежать необходимости продавать активы в неподходящий момент.
Выберите инструменты с учётом целей и риска.
Далее необходимо выбрать, куда вкладывать деньги. С вариантами мы вас уже ознакомили ранее, все они есть в таблице выше.
Диверсифицируйте портфель.
Лучше не вкладывайте все средства в один инструмент или актив. Распределяйте капитал между разными классами активов (акции, облигации, металлы и т.д.), секторами экономики, эмитентами и валютами. Это поможет снизить риски, ведь, если какие-то активы обесценятся, вы не потеряете все вложенные средства.
Регулярно мониторьте и ребалансируйте портфель.
Время от времени проверяйте, как идут дела с вашими деньгами. Если что-то идёт не так — корректируйте, продавайте одни активы, если видно, что они скоро подешевеют, и покупайте другие, более перспективные.
Следите за новостями.
Следите за изменениями ключевой ставки ЦБ, инфляцией, геополитической ситуацией и другими макроэкономическими показателями. Они могут влиять на доходность и риски инструментов.
Используйте налоговые льготы и льготы по страхованию.
Например, ИИС-3 и ПДС предоставляют налоговые вычеты, а вклады и ПДС застрахованы АСВ. Это может снизить общие издержки и риски.
Обучайтесь и консультируйтесь.
Изучайте основы инвестирования, читайте аналитику, проходите курсы. При необходимости обращайтесь к финансовым советникам или брокерам для получения профессиональных рекомендаций.
И самое главное, не вкладывайте свои последние сбережения. Инвестируйте только ту сумму, которую готовы потерять!
Заключение.
Сегодня мы видим тенденцию к снижению ключевой ставки, а за ней удешевление не только кредитов, но и вкладов в банках. Но вслед за этим дорожают некоторые другие виды финансовых инструментов, куда можно вложить деньги более выгодно. Поэтому эксперты рекомендуют заинтересованным в инвестициях гражданам рассматривать не только консервативные виды активов, такие как депозиты в банках, но и другие, более гибкие и с большим потенциалом.
Начните с малого и постепенно учитесь управлять своими деньгами. Главное — действовать обдуманно и не бояться задавать вопросы.
