В Красноярске возбудили уголовные дела в отношении 22-летнего «трафаретчика»

В текущем году вкраевом центре возбудили 2 уголовных дела за склонение к употреблению запрещенных веществ через нанесение граффити. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края. Одним из фигурантов стал 22-летний житель краевого центра. Молодой человек согласился заняться противоправной деятельностью весной минувшего года. Однако злоумышленник не подозревал, что за его маршрутом следят правоохранители. Сотрудники полиции заранее установили наблюдение и фиксировали каждый его шаг и сделанную надпись. В отношении «рекламщика» и других участников преступной схемы возбудили уголовные.