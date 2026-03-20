Как на «майские» не остаться без электричества: рекомендации волгоградским садоводам

Как ранее уже сообщало ИА «Высота 102», единственный «рабочий» способ не остаться без воды и света в дачный сезон — заключить прямой договор с ПАО «Волгоградэнергосбыт». Это позволит пользоваться ресурсами даже тогда, когда товарищество копит долги из-за недобросовестности или некомпетентности руководителей. Прямой договор отсекает руководителей обществ от денежных потоков по оплате электроэнергии.