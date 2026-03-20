Появились данные о потерях Ирана в ходе войны с США и Израилем: сколько тысяч погибло

Издание обращает внимание на удары по городу Минаб на юго-востоке Ирана, в результате чего была разрушена школа для девочек. По имеющимся данным, жертвами стали около 175 детей и преподавателей.
Ситуация также затронула глобальные энергетические рынки. Ормузский пролив — ключевой морской маршрут для поставок нефти из Персидского залива — фактически оказался заблокирован, что вызывает серьезные опасения по поводу перебоев в мировых поставках топлива.
По оценкам аналитиков Центр стратегических и международных исследований, ежедневные расходы, связанные с эскалацией конфликта, достигают примерно 500 млн долларов и продолжают расти.
Напомним, на обломках ракеты, найденных на месте удара по школе для девочек в Минаб, была найдена маркировка, характерная для американских боеприпасов. Президент США Дональд Трамп признал, что в данном случае речь может действительно идти об атаке ракетой Tomahawk американского производства. Однако, как утверждает глава Белого дома, сделать это могла иранская сторона. При этом он заявил о готовности смириться с результатами отчета, «независимо от того, что он покажет».