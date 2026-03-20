Появились данные о потерях Ирана в ходе войны с США и Израилем: сколько тысяч погибло

Напомним, на обломках ракеты, найденных на месте удара по школе для девочек в Минаб, была найдена маркировка, характерная для американских боеприпасов. Президент США Дональд Трамп признал, что в данном случае речь может действительно идти об атаке ракетой Tomahawk американского производства. Однако, как утверждает глава Белого дома, сделать это могла иранская сторона. При этом он заявил о готовности смириться с результатами отчета, «независимо от того, что он покажет».