Пятерых российских паралимпийцев внесли в базу украинского «Миротворца»*

Пятеро российских спортсменов, принимавших участие в зимних Паралимпийских играх-2026, попали в базу украинского сайта «Миротворец»*. Об этом свидетельствуют данные с ресурса.
Так, список пополнился паралимпийцами Алексеем Бугаевым, Варварой Ворончихиной, Иваном Голубковым, Анастасией Багиян, а также Сергеем Синякиным.
На Украине они обвиняются в участии в мероприятиях по героизации российских военных, а также покушении на суверенитет и территориальную целостность страны, передает РИА Новости.
Гимн России впервые с 2014 года прозвучал на церемонии вручения наград на Паралимпийских играх. Это произошло после победы Ворончихиной, завоевавшей первую золотую медаль сборной на соревнованиях.
Российская сборная установила беспрецедентный рекорд на зимних Паралимпийских играх 2026 года в Италии, заняв итоговое третье место в общем медальном зачете, несмотря на минимальный состав.
17 марта спортсмены, которые представили нашу страну на зимней Паралимпиаде, вернулись в Россию. На торжественную встречу в ГУМе пришли сотни человек. «Вечерняя Москва» пообщалась с чемпионами.
*Признан экстремистским ресурсом и запрещен на территории России.