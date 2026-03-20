Ефимов: при строительстве станции метро «Луганская» делают стену в грунте

В столице стартовали работы по возведению ограждающих конструкций котлована на строящейся станции «Луганская» Бирюлевской линии московского метрополитена. Для возведения стены в грунте понадобится более 20 тысяч кубических метров монолитного железобетона, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«На строительной площадке станции метро “Луганская” запроектирована стена в грунте толщиной не менее метра и длиной более 524 метров. Общая площадь котлована станционного комплекса достигнет почти восьми тысяч квадратных метров. В качестве крепления предусмотрено использование распорной системы, общий вес которой превысит 13,2 тысячи тонн», — пояснил заммэра.
Технология «стена в грунте» является популярной и проверенной методикой для возведения подземных сооружений. С ее помощью формируются глубокие и узкие траншеи при помощи грейферов и фрез, которые затем заполняются смесью бетона и арматурных каркасов. В результате образуется прочная стена, защищающая грунт и воду, что позволяет вести работы в ограниченных условиях, не нарушая инженерных коммуникаций и объектов рядом с котлованом.
В процессе выемки грунта, установки креплений и на протяжении всего срока эксплуатации котлована будет обеспечено профессиональное маркшейдерское и геологическое сопровождение. Для выполнения работ планируется задействовать более 100 основных строительных машин, механизмов и оборудования, включая экскаваторы различных модификаций, бульдозеры, автосамосвалы, краны с разной грузоподъемностью и другие.
Особое внимание при строительстве инфраструктуры Московского метрополитена уделяется вопросам охраны окружающей среды. Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Максим Гаман подчеркнул, что для сбора поверхностной воды по периметру строительной площадки станции «Луганская» будут установлены специальные лотки, из которых вода будет направляться в аккумулирующие емкости для предварительной очистки. Также планируется использование замкнутых систем водоснабжения и водонепроницаемых отстойников. По завершении территорию рядом благоустроят.
Бирюлевская линия метро, протяженностью свыше 22 километров, свяжет территорию бывшего завода ЗИЛ с районами Бирюлёво Восточное и Бирюлево Западное. На линии будут размещены десять станций, обеспечивающих пересадки на МЦК, БКЛ, Замоскворецкую и Троицкую линии метро, а также на поезда Павелецкого направления МЖД. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил ускорить строительство Бирюлевской линии метро и объявил о завершении проходки первого тоннеля на этой линии.
Ранее Владимир Ефимов проинформировал о планах реконструировать здание бывшего Московского железнодорожного агентства на Комсомольской площади. Оно будет располагаться на участке площадью пять гектаров. Общая площадь новых и реконструированных помещений составит восемнадцать тысяч кв. метров. В результате пассажиры получат не только эстетически привлекательное, но и функционально удобное пространство с удобной навигацией, зонами отдыха, современными сервисами и безбарьерной средой, что обеспечит комфорт для маломобильных граждан.