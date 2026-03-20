Ефимов: при строительстве станции метро «Луганская» делают стену в грунте

Технология «стена в грунте» является популярной и проверенной методикой для возведения подземных сооружений. С ее помощью формируются глубокие и узкие траншеи при помощи грейферов и фрез, которые затем заполняются смесью бетона и арматурных каркасов. В результате образуется прочная стена, защищающая грунт и воду, что позволяет вести работы в ограниченных условиях, не нарушая инженерных коммуникаций и объектов рядом с котлованом.