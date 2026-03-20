В Красноярске отметили Ураза-байрам

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сегодня в Красноярске, как и по всей России, мусульмане отмечают Ураза-байрам — праздник разговения, завершающий священный месяц Рамадан. В исламской традиции он также известен как Ид аль-Фитр.

С праздником сибирских мусульман поздравил первый заместитель губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко.

«Истинные приверженцы ислама строят жизнь в нашем крае на принципах добрососедства и сотрудничества, гражданского и межрелигиозного согласия. В Год единства народов России представители разных религий и культур в крае демонстрируют, что многонациональность и многоконфессиональность остаются важным ресурсом общественного развития и взаимного уважения», — отметил первый заместитель губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко.

По его словам, мусульманская община региона воплощает эти принципы в конкретных делах, взаимодействуя с представителями других вероисповеданий.