В Красноярске отметили Ураза-байрам

«Истинные приверженцы ислама строят жизнь в нашем крае на принципах добрососедства и сотрудничества, гражданского и межрелигиозного согласия. В Год единства народов России представители разных религий и культур в крае демонстрируют, что многонациональность и многоконфессиональность остаются важным ресурсом общественного развития и взаимного уважения», — отметил первый заместитель губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко.