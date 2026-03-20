Багреева: объем онлайн-торговли в Москве в 2025 году вырос на 14%

По итогам 2025 года оборот онлайн-торговли в Москве достиг 1,9 трлн рублей, составив почти четверть в общем объеме торговли в столице. О том, как развивалась онлайн-торговля в столице рассказала заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева.
«Рост электронной коммерции в Москве связан с изменением потребительского поведения горожан. Все больше москвичей предпочитают маркетплейсы и другие интернет-сервисы, которые предлагают широкий ассортимент товаров и услуг, а постоянно развивающаяся инфраструктура онлайн-торговли — расширение служб доставки и развитие платежных сервисов — делает процесс покупки быстрым и удобным», — отметила Мария Багреева.
По словам заммэра, в 2025 году объем онлайн-торговли в столице вырос до 1,9 трлн рублей — в сопоставимых ценах это на 14% больше, чем в предыдущем году.
Порядка 28% оборота онлайн-торговли, или 531 млрд рублей, приходится на продовольственный сектор. Развитие этого направления связано с продолжающимся ростом популярности сервисов доставки — за год его объем вырос на 24%.
На втором месте, по данным Ассоциации компаний интернет-торговли, — онлайн-продажи мебели и товаров для дома: их оборот составил 294 млрд рублей, почти 16% от общего объема онлайна. За год он вырос на 26%.
Около 13% рынка онлайн-торговли приходится на продажу обуви и одежды — 243 млрд рублей, по сравнению с 2024 годом эта сумма выросла на 11%.
В числе самых быстрорастущих секторов онлайн-торговли — цифровые товары, такие как программное обеспечение, электронные книги, музыка, видео, онлайн-курсы, игровые подписки и так далее. Они выросли на 42%, достигнув 91 млрд рублей. На 28% больше 2024 года заработали интернет-магазины инструментов и садовой техники — их выручка в 2025 году составила 85 млрд рублей.
