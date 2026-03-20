Последний участок популярной трассы под Ужуром готовят к ремонту

Дорожники капитально отремонтируют последний участок трассы Обход Ужура, заменив щебеночное покрытие на асфальтобетон. Подрядчик определился по результатам конкурса, победитель — ООО «НБС-Сибирь». Работы пройдут в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

В ходе работ на участке с 4 по 9 километр — от поворота в сторону Ужура и вдоль путей до железнодорожного переезда специалисты должны отсыпать слои дорожной одежды — только на это потребуется 31,3 тыс. кубометров материала. Также дорожникам предстоит очистить кюветы, обустроить систему водоотвода с укладкой новых водопропускных труб и уложить асфальтобетонное покрытие.

Кроме того, подрядчик смонтирует освещение вблизи железнодорожного переезда, установит новое барьерное ограждение и дорожные знаки. Ремонт на последнем участке популярной трассы обойдется бюджету в 459,3 млн рублей.

В КрУДоре сообщили, что сдать объект необходимо до конца октября 2026 года. Контракт с подрядной организацией подпишут в марте — после этого на участке сразу установят информационные щиты.

Напомним, ремонт дороги Обход Ужура стартовал несколько лет назад. В 2023—2024 годах специалисты привели в порядок первые 3 километра трассы, а в 2025-ом восстановили участок с 9 по 13 километр — от железнодорожного переезда до выхода на основную трассу в районе поселка Сухая Долина.

Ремонт участка с 4 по 9 километр станет завершающим звеном в реконструкции.

Всего по нацпроекту работы в этом году запланированы на 59 объектах региональной дорожной сети. Планируется восстановить 168 километров покрытия дорог, ввести в эксплуатацию 250 погонных метров мостовых сооружений. Общая стоимость работ на сегодняшний день составляет порядка 8,4 млрд рублей.

