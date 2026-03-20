Парковка на 700 мест планируется возле Ледового дворца на Стрелке

Рядом с новым Ледовым дворцом на Стрелке будет обустроена парковка на 700 автомобилей. Об этом ИА «Время Н» сообщили в корпорации развития Нижегородской области.
В настоящее время там уже выложена брусчатка, установлены опоры наружного освещения, обустроены клумбы и зеленые зоны. Суммарно все это занимает около 15% площади прилегающей территории.
«В рамках устройства зеленых зон и клумб планируется высадить газоны, кустарники, многолетние растения, а также крупномерные деревья. Кроме того, руководствуясь нормами обеспеченности спортивных объектов парковочными местами, нормативами градостроительного проектирования, а также проанализировав потребность в организации парковочных мест, в соответствии с проектом на прилегающей территории планируется разместить парковку, рассчитанную на 700 автомобилей», — говорится в сообщении.
