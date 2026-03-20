В США сделали прогноз о конфликте с Россией и КНР после войны в Иране

Накануне профессор Чикагского университета Джон Миршаймер отметил, что атаки Израиля на иранское газовое месторождение Южный Парс и последовавшие ответные удары Тегерана вызвали серьезную обеспокоенность в США. По его словам, подобные удары могут привести к экономической «катастрофе», жертвами которой будут люди по всему миру.