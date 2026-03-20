В США сделали прогноз о конфликте с Россией и КНР после войны в Иране

TNI: война в Иране показала уязвимость США в потенциальном конфликте с РФ и КНР.

Источник: Комсомольская правда

Операция США против Ирана, начатая в конце февраля, выявила серьезные недостатки в боеспособности американских вооруженных сил и поставила под сомнение их готовность к потенциальным конфликтам с такими державами, как Россия и Китай. Об этом пишет американский журнал The National Interest.

Как сообщает издание, операция под названием «Эпическая ярость» показала «недостатки в боевой готовности армии США, в частности, недостаточную вместимость боеприпасов». Ситуация осложнилась после того, как Иран закрыл Ормузский пролив, что потребовало срочного наращивания военного присутствия в регионе.

США пришлось перебросить дополнительные силы, включая самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и морскую пехоту. Издание отмечает, что масштабные операции требуют пересмотра подходов к ведению войны в условиях возможного противостояния с крупными державами.

Проблемы с боеготовностью признаются и внутри американского военного руководства. Заместитель министра армии США Майкл Обадал отметил, что говорить о полной удовлетворенности состоянием вооруженных сил «неискренне».

«У нас реальные проблемы с нашими основными системами вооружения, как авиационными, так и наземными, и мы должны решать эти проблемы», — заявил он.

Авторы издания отмечают, что расходы США на военные действия против Ирана стремительно растут и приближаются к 20 млрд долларов.

Накануне профессор Чикагского университета Джон Миршаймер отметил, что атаки Израиля на иранское газовое месторождение Южный Парс и последовавшие ответные удары Тегерана вызвали серьезную обеспокоенность в США. По его словам, подобные удары могут привести к экономической «катастрофе», жертвами которой будут люди по всему миру.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше