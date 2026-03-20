Минниханов принял участие в праздничном намазе в отреставрированной мечети села Айбаш

Проповедь и намаз провел председатель Духовного управления мусульман Татарстана, муфтий республики Камиль хазрат Самигуллин. Он зачитал поздравление Президента России Владимира Путина.
В обращении главы государства говорилось, что мусульмане страны с уважением относятся к духовному наследию предков. Также Президент выразил признательность тем, кто, по его словам, вместе с боевыми товарищами защищает свободу и независимость страны и поддерживает семьи военнослужащих.
Кроме того, муфтий озвучил поздравление Рустама Минниханова. Раис республики отметил, что в этом году Казань встречает Ураза-байрам в статусе культурной столицы исламского мира.
Он подчеркнул, что в Татарстане бережно относятся к межрелигиозному и межнациональному согласию, поэтому мусульманские, православные и другие праздники проходят в атмосфере взаимного уважения. По его словам, особую значимость это приобретает в Год единства народов России и в Год трудовой и воинской доблести.
В своей проповеди Камиль Самигуллин рассказал о духовном смысле месяца Рамадан, значении поста и призвал верующих продолжать совершать добрые дела после его окончания.
Мечеть в селе Айбаш была построена во второй половине XIX века и считается уникальным памятником деревянного зодчества. Здание относится к типу мечетей с анфиладным расположением залов и минаретом в центре крыши.
Масштабная реставрация началась здесь в 2023 году: при восстановлении использовали архивные фотографии, а научно-проектную документацию подготовили в рамках госпрограммы «Развитие культуры». Работы финансировались за счет благотворителей.