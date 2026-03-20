Калининградская область вошла в число самых востребованных направлений на майские праздники. Российские туристы чаще всего выбирают регион после Северного Кавказа. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на эксперта Российского союза туриндустрии, коммерческого директора национального туроператора «Алеан» Оксану Булах.
«В сегменте экскурсионных туров (проживание и экскурсионные программы) самые востребованные дестинации — это Северный Кавказ с долей в 20% от всех бронирований экскурсионных туров по России, Калининградская область (18% бронирований), Горный Алтай (14%), Санкт-Петербург (8%), Казань (7%)», — сказала Булах.
По её словам, в Калининградской области путешественники выбирают классические программы. Туристы предпочитают экскурсии по Калининграду, Светлогорску, Зеленоградску, Балтийску, нацпарку «Куршская коса». Стоимость экскурсионного тура в регион на двоих на три дня начинается от 27,3 тысячи рублей.
Ранее эксперты сообщили, что Калининградская область стала самым популярным направлением для экскурсионного отдыха весной. По данным туроператора «Алеан», в целом спрос на поездки по стране в это время года снизился на 20%. Однако эксперты отмечают, что всё больше путешественников покупает туры незадолго до отправления. Сейчас в сегменте экскурсионного отдыха лидирует Калининградская область.