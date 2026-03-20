Десять новых улиц появились в Авиастроительном районе Казани

Соответствующее постановление подписано в исполкоме города.

Источник: Комсомольская правда

В Авиастроительном районе столицы Татарстана присвоены наименования десяти новым улицам. Соответствующее постановление подписано в исполкоме города, сообщает пресс-служба мэрии.

Новые улицы получили следующие названия: Ал Чия, Антоновки, Алтын Алма, Изобильная, Кара Миляш, Шоколадницы, Плодородная, Медуницы, Морозовки и Татлы Жимеш.

В ближайшее время утвержденные наименования будут внесены в городской реестр названий улиц. После этого на новых строениях установят адресные таблички с актуальной информацией.

Кроме того, изменения коснулись улицы Камиля Валиева, расположенной в Кировском районе Казани. Теперь она носит название улица Академика Валиева. Решение принято в честь выдающегося советского физика, академика РАН и АН СССР Камиля Валиева (1931−2010).

Улица, отходящая от Горьковского шоссе, находится неподалеку от улиц Геннадия Паушкина и Петра Пономарева. Соответствующие корректировки будут внесены в адресный план столицы Татарстана и в реестр названий улиц Казани.